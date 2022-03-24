Годовая инфляция в Татарстане в феврале 2022 года оказалась ниже, чем в России

В Татарстане в феврале 2022 года ускорилась инфляция — она составила 9,07% после 8,9% в январе. Вместе с этим она оказалась ниже в Приволжском федеральном округе — 9,44%, и в целом по России — 9,15%.

На динамике цен в Татарстане в первую очередь отразились рост издержек производителей товаров и ослабление рубля в конце прошлого месяца, сообщила пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ. Вместе с этим в конце февраля — начале марта на увеличение цен оказало влияние изменение в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности.

Фото: cbr.ru

Годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане в феврале ускорился до 11,73% после 11,54% в январе 2022 года. Это во многом связано с тем, что производители включили в стоимость свои возросшие затраты.

Подорожали в Татарстане молочные продукты, кондитерские изделия — конфеты, торты, пряники и печенье, а также апельсины. Меньше всего цены росли в феврале на яйца и мясо птицы, что связано с увеличением объема их производства в республике и в России в целом.

Фото: Роман Хасаев

На подорожании молочных продуктов сказался рост цен на упаковку и кормовые добавки. Стоимость кондитерских изделий выросла за счет увеличения затрат на упаковку, а также на сахар и пальмовое масло. Апельсины подорожали из-за снижения объема их импорта.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Татарстане в феврале этого года составил 9,1% после 9,2% в январе. Это эксперты объясняют увеличением предложения моторного топлива на внутреннем рынке.

Снизился в феврале и годовой темп прироста цен на газовое моторное топливо. На бензин он составил 7,36% после 8% в январе 2022 года.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в Татарстане выросли цены на подержанные автомобили. Это связано с увеличением спроса на них на фоне ограниченного предложения новых машин из-за нехватки электронных компонентов.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в Татарстане в феврале 2022 года увеличился до 5,59% после 5,04% в январе. Основная причина такой динамики — снижение обменного курса рубля.

Фото: Ринат Назметдинов

Цены на услуги в сфере зарубежного туризма в годовом выражении выросли до 6,53% после 3,64% в январе 2022 года. Помимо этого, подорожала стоимость проезда в купе поездов дальнего следования.

По подсчетам Татарстанстата, в республике инфляция в феврале составила 1,1%, с начала 2022 года — 1,9%. Стоимость продуктов, по сравнению с январем 2022 года, выросла на 1,5%.



Татьяна Демина