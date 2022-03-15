В Татарстане инфляция в феврале составила 1,1%

В Татарстане инфляция в феврале составила 1,1%, с начала 2022 года — 1,9%. Данные приводит Татарстанстат.

Стоимость продуктов в республике в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,5%, рост цен с начала года составил 3%. Непродовольственные товары за минувший месяц подорожали в республике на 0,7%, а с начала года — на 1,1%. Цены на услуги в феврале увеличились на 1,1%, с начала года — на 1,6%.



Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе Росстат сообщал, что в России в период с 26 февраля по 4 марта текущего года инфляция составила 2,22%. С начала месяца потребительские цены поднялись на 1,26%, а с начала года — на 3,46%.



Татьяна Леухина