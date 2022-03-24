«Татнефть» оказалась в лидерах роста российского рынка акций на первых торгах после месячного перерыва

Акции «Татнефти» оказались в лидерах спроса российского рынка акций по итогам первого торгового дня после приостановки. Об этом сообщает ТАСС.

Акции компании прибавили 20,11%. Помимо «Татнефти», фаворитами стали акции «Фосагро», «Новатэка», ФСК ЕЭС и «префы» «Сургутнефтегаза». Они прибавили 26,6%, 18,48%, 17,96% и 17,73% соответственно. Аутсайдерами торгов оказались акции Аэрофлота (-16,44%), «ИнтерРАО» (-6,94%), «префы» «Транснефти» (-6,06%), бумаги «Детского мира» (-5,55%) и ВТБ (-5,52%).

Кроме того, к закрытию торгов вырос индекс Московской биржи на 4,37%, до 2 578,51 пункта, а индекс РТС опустился на 9%, до 852,64 пункта. По состоянию на 14.03 мск, доллар снизился до 96 рублей, евро — до 105,42 рубля.

25 февраля торги на Мосбирже были приостановлены на фоне повышенной волатильности. Сегодня биржа возобновила торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в ее индекс.

15 марта сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров группы, составила 198,41 млрд рублей. Она увеличилась на 92% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.

Дарья Акимова