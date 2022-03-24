Руководители делегаций России и КНР обсудили реализацию соглашения о границе между странами
В Совместной российско-китайской комиссии по границе руководители делегаций стран провели онлайн-встречу. Об этом сообщает МИД России.
По данным ведомства, стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с реализацией соглашения между российскими властями и правительством КНР о режиме российско-китайской государственной границы от 9 ноября 2006 года.
Также руководители делегаций обменялись мнениями по поводу функционирования пунктов пропуска, взаимодействия в области строительства объектов трансграничной инфраструктуры и развития сотрудничества в сфере трансграничных вод.
Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20). По его словам, ни одна из стран-участниц не имеет права исключать из нее другие государства.
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