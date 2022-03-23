В МИД Китая заявили, что Россия является важным участником G20

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20) и ни одна из стран-участниц не имеет права исключать из нее другие государства. Об этом сообщает RT.

«G20 является важной площадкой по международному экономическому сотрудничеству, — сказал он. — Россия является ее важным участником. Ни один из участников не имеет права лишать других этого статуса».

Ван Вэньбинь подчеркнул, что мировая экономика находится на ключевом этапе восстановления от последствий пандемии коронавируса, государства G20 несут особую ответственность за поддержание экономического роста.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнерами по вопросу возможного исключения России из G20.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. До этого российская делегация приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. 15 марта вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято. Страна покидает организацию по собственной воле, данное решение является взвешенным и обдуманным.



Максим Кокунин