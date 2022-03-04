В Казани женщина лишилась 1,47 млн рублей, желая заработать на бирже
Жительница Казани лишилась 1,47 млн рублей, желая заработать на бирже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В апреле 2021 года женщина увидела в соцсетях рекламу онлайн-платформы дополнительного заработка. В ней было сказано, что на этом сайте можно было приумножить деньги. Она заинтересовалась и оставила заявку.
Вскоре с ней связались по телефону якобы специалисты по биржам и брокер. Они объяснили, что на девальвации доллара можно быстро заработать. И предложили женщине перевести деньги на продиктованный счет. Когда та попыталась вывести их обратно, то не смогла этого сделать и обратилась в полицию.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.
Недавно жительница Лениногорска отдала мошенникам более 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Сотрудники полиции занимаются установлением личностей аферистов. Возбуждено уголовное дело.
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