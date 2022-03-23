Новак заявил, что отказ Европы от поставок российского газа не приведет к апокалипсическому сценарию

Отказ Европы от поставок газа из России не приведет к апокалипсическому сценарию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил принимать оплату от недружественных стран за российский природный газ только в рублях. Страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Путин отметил, что зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Новак заявлял, что добыча газа и нефти в России осуществляется в полном объеме, несмотря на санкционное давление. По словам Новака, решения США и Британии отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на это незначительно. Поставки в эти страны были небольшие.



Татьяна Леухина