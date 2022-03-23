В Госдуме создали комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России

Госдума приняла проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, основными задачами комиссии станут изучение и анализ фактов вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательству, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.

Отмечается, что комиссию образовали из депутатов Госдумы на основе «принципа пропорционального представительства фракций», всего в ее состав вошли 15 человек. Ее председателем избран Василий Пискарев («Единая Россия»), а его заместителями Андрей Альшевских («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду»), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ) и Роза Чемерис («Новые люди»).

Фото: duma.gov.ru

Вчера Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом.

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Максим Кокунин