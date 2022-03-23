За сутки в Татарстане подтвердились 299 случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 марта в Татарстане зарегистрировано 135 013 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 122 376 человек, в том числе 1 102 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 828 человек, в том числе четверо за сутки.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 306 случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова