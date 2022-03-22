За сутки в Татарстане подтвердились 306 случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 306 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 22 марта в Татарстане зарегистрировано 134 714 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 121 274 человека, в том числе 1 293 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 824 человека, в том числе пять за сутки — мужчины 1940, 1944, 1949 и 1958 годов рождения и женщина 1939 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко