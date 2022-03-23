В Татарстане для подготовки к паводку провели мероприятий на более чем 720 млн рублей
Осенью 2021 года при подготовке к паводку в Татарстане в этом году провели мероприятий на сумму, превышающую 726 млн рублей, сообщили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.
Так, в регионе прошлой осенью провели следующие основные мероприятия:
- ремонт 47 гидротехнических сооружений;
- очистка русел рек и дноуглубление 267 участков протяженностью 120,895 км;
- берегоукрепительные работы на трех участках (0,4 км);
- спрямление русел рек на 2 участках (1,3 км);
- установка, ремонт, очистка 6 640 единиц водопропускных труб;
- другие мероприятия на 39 участках (19,849 км).
А также как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Татарстана разработали оперативный план «Паводок».
В ходе заседания сообщили, что в этом году паводок в регионе может пройти по напряженному сценарию. В связи с этим муниципальным районам республики рекомендовали перейти в режим повышенной готовности с сегодняшнего дня. В случае начала подтоплений рекомендовано перейти в режим чрезвычайной ситуации.
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