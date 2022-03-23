В Татарстане для подготовки к паводку провели мероприятий на более чем 720 млн рублей

Осенью 2021 года при подготовке к паводку в Татарстане в этом году провели мероприятий на сумму, превышающую 726 млн рублей, сообщили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.



Так, в регионе прошлой осенью провели следующие основные мероприятия:

ремонт 47 гидротехнических сооружений;

очистка русел рек и дноуглубление 267 участков протяженностью 120,895 км;

берегоукрепительные работы на трех участках (0,4 км);

спрямление русел рек на 2 участках (1,3 км);

установка, ремонт, очистка 6 640 единиц водопропускных труб;

другие мероприятия на 39 участках (19,849 км).

А также как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Татарстана разработали оперативный план «Паводок».

В ходе заседания сообщили, что в этом году паводок в регионе может пройти по напряженному сценарию. В связи с этим муниципальным районам республики рекомендовали перейти в режим повышенной готовности с сегодняшнего дня. В случае начала подтоплений рекомендовано перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Маргарита Головатенко