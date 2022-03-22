В центре «Солнышко» в Челнах каждый год проходят реабилитацию 700 детей с ОВЗ — видео

В набережночелнинском центре «Солнышко» ежегодно проходят реабилитацию 700 детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Центр рассчитан на 56 койко-мест для детей в возрасте до 4 лет. Здесь работают отделения социальной адаптации и социально-реабилитационное отделение.

За последние 3 года центру выделили более 5 млн рублей на приобретение оборудования по программе «Доступная среда». Сотрудники также постоянно проходят квалификационные курсы, чтобы сделать реабилитацию еще эффективнее.

Вчера стало известно, что в Казани в 2022 году в двух детсадах — №231 на ул. Восстания и №155 на ул. Новаторов — планируется создать условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.



Татьяна Леухина