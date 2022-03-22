Минобороны: российские военные высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения

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Российские военные высокоточным оружием уничтожили склады ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Мерефы. С начала операции ВС РФ уничтожили 236 БЛА, 185 зенитных ракетных комплексов и 1 547 танков, передает ТАСС.



Утром Минобороны РФ сообщило, что за сутки авиация поразила 137 военных объектов Украины, в том числе 101 место скопления боевой техники, шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

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Татьяна Леухина