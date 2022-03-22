«Белавиа» начнет выполнять рейсы из Минска в Казань дважды в неделю

Белорусская авиакомпания «Белавиа» будет выполнять рейсы из Минска в Казань и Екатеринбург дважды в неделю. Об этом сообщает БЕЛТА.

Рейсы из Казани стартуют с 9 апреля и будут выполняться по субботам. С 12 апреля — по вторникам. Полеты планируется выполнять по 29 октября.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине февраля стало известно, что из Казани запустят прямые авиарейсы в Геленджик и Симферополь. Они будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 31 мая по вторникам и субботам; в Геленджик с 29 мая по средам и воскресеньям; в Симферополь с 31 мая по вторникам и пятницам.



Татьяна Леухина