Мантуров: Минпромторг не исключает кооперации в авиастроении с дружественными России странами

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что его ведомство не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, комментируя отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, ведомство будет интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те уже заранее подписанные соглашения с компаниями, заинтересованными в этой работе. Он отметил, что в первую очередь речь идет о российских структурах, однако не исключаются и представители других стран.

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Сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова рассказал, что Россия обсуждает возможность производства на казанском предприятии по меньшей мере 10 самолетов Ту-214 в год. По его словам, это воздушное судно состоит в основном из российских компонентов. Зарубежные используются минимально, поэтому их можно заместить за год.



Дарья Акимова