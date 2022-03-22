Песков: Россия давно передала Киеву документы по переговорам

Россия много дней назад передала украинской стороне проекты документов по переговорному процессу, на что-то Киев ответил, а на что-то нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, график переговоров украинской и российской сторон — «совсем плавающий», и поэтому он не может сказать точно, когда может состояться следующий раунд переговоров. Он отметил, что позиция России хорошо известна украинской стороне, поскольку разъяснено устно и сформулировано письменно.

— Все необходимые проекты документов достаточно уже много дней назад, в наших условиях много дней назад были переданы украинцам, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: посольство России в Белоруссии

Сегодня Песков прокомментировал ситуацию вокруг специальной военной операции РФ на Украине. В частности, он заявил, что ее поддерживают 75% россиян.

Ответил Песков и на заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может ответить на западные санкции кибератаками:

— Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается, — сказал представитель Кремля.

«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко