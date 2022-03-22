Минобороны: подразделения РФ овладели населенным пунктом Урожайное

Российские подразделения продвинулись на 6 км и овладели Урожайным, ведется бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.



Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российская авиация нанесла удары по 137 военным объектам Украины. Группа вертолетов Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.

Силы ДНР вклинились на 4 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведут бой за овладение Каменкой, Новоселовкой Второй и Верхнеторецким. За ночь продвинулись к Курахово до 5 км, были уничтожены рота 53-й механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Силы ДНР овладели Славным, Трудовским, Шахтой Челюскинцев и Марьинкой.

Силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 230 украинских беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1 528 танков и других боевых бронемашин, 154 установки РСЗО, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, указали в ведомстве.

Вчера сообщалось, что в Россию за сутки эвакуировали 16 054 человека из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик. С начала проведения специальной военной операции уже эвакуировали 346 740 человек, среди них — 73 614 детей.

Маргарита Головатенко