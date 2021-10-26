Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр соцсетей

Роскомнадзором внес в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу Livejournal. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2021 года в силу вступил закон о самоконтроле соцсетей (№530-ФЗ), в соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

В реестр соцсетей в России включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Татьяна Леухина