Минниханов поручил проработать концепцию дальнейшего использования помещений Спасской башни Казанского кремля

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в выездном совещании по проведению проектно-изыскательских работ Спасской башни Казанского кремля, после чего поручил проработать концепцию дальнейшего использования помещений и экспозиции внутри нее. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Президент осмотрел внутренние помещения башни, обсудил с проектировщиками ее текущее состояние и проектно-изыскательские работы. Ему также представили технико-экономические показатели и фрагменты интерьеров здания.

Спасскую башню возвели в XVI веке псковские зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев. Она всегда служила парадным въездом в крепость и неоднократно перестраивалась. Во времена СССР внутри нее находились административные кабинеты. В 2017—2018 годах в здании начали расчищать помещения и разбирать стены.

Фото: tatarstan.ru

В марте прошлого года сообщалось, что после обновления в Спасской башне будут расположены музейные залы и экскурсионное бюро. Планировалось на первом этаже разместить экскурсионно-информационный центр, комнату экскурсоводов и камеру хранения. Служебные помещения будут располагаться на втором этаже. Выставочную музейную площадку откроют на третьем этаже.

Дарья Акимова