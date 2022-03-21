Кабмин РТ утвердил порядок предоставления субсидий предпринимателям в сфере туризма

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с осуществлением деятельности социальной значимости в сфере внутреннего и въездного туризма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, средства будут выделяться в рамках госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Татарстане на 2014—2024 годы», а их главным распорядителем станет Госкомитет по туризму РТ.

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора. Для участия в нем нужно отправить заявку, которая включает в себя информацию о разработке собственного проекта. Всего может быть подано не более трех заявок, а их оценкой займется комиссия, утвержденная приказом Госкомитета. Решение принимается открытым голосованием, а в случае равенства баллов, решающим станет голос председателя комиссии.

Критериями оценки являются:

уровень проработки и оригинальности,

обоснованность экономической значимости,

перспективы развития и потенциал проекта.

Фото: Максим Платонов

15 марта корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры республики в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Свои подписи поставили генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и президент РТ Рустам Минниханов. Планируется совместное развитие пяти туристических кластеров: «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария» — последний включен в состав окружной инициативы ПФО «Волжское путешествие». Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа.



Максим Кокунин