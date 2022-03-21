В Лаишевском районе из-за замыкания в детсаду эвакуировали 220 детей

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В 08.20 в детском саду «Сказка» по улице Заозерной, 21 в селе Столбищи в Лаишевском районе эвакуировали детей и персонал из-за запаха гари, идущем из подвала, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Администрация эвакуировала 220 детей и 43 человека персонала. Пострадавших нет. По прибытии пожарные выяснили, что произошло замыкание без горения в помещении бойлерной в подвале. Дети и персонал вернулись в здание.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани сегодня снова оказались «заминированы» образовательные учреждения. По инструкции руководители учреждений обязаны эвакуировать детей, даже если есть подозрения, что угроза ложная. В мэрии города напомнили, что в таких случаях и детям, и родителям важно сохранять спокойствие.

Маргарита Головатенко