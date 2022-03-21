Более тысячи школьников из многодетных семей Нижнекамска продолжат получать бесплатное питание
С 1 апреля в Нижнекамске 1 114 учащихся из семей с четырьмя и более детьми продолжат получать бесплатное питание в школах. Об этом сообщается на официальном сайте города.
По словам руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина, власти проанализировали ситуацию с многодетными и решили сохранить такую поддержку. Он добавил, что также будет найдена возможность поддержки малообеспеченных семей и находящихся в сложной ситуации, и попросил глав сельских поселений, председателей СТОС и руководство образовательных учреждений вновь проанализировать этот вопрос на местах.
Кроме того, Муллин заявил, что понадобится дополнительное финансирование на сумму 8,3 млн рублей для обеспечения питания нижнекамских школьников из многодетных семей.
В феврале стало известно, что в нижнекамских школах и лицеях детей из многодетных семей лишили права на бесплатное питание. Родителям заявили, что вернуть право на бесплатное питание можно при условии, что семья попадет в некий реестр через соцслужбу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым