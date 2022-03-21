Более тысячи школьников из многодетных семей Нижнекамска продолжат получать бесплатное питание

С 1 апреля в Нижнекамске 1 114 учащихся из семей с четырьмя и более детьми продолжат получать бесплатное питание в школах. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По словам руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина, власти проанализировали ситуацию с многодетными и решили сохранить такую поддержку. Он добавил, что также будет найдена возможность поддержки малообеспеченных семей и находящихся в сложной ситуации, и попросил глав сельских поселений, председателей СТОС и руководство образовательных учреждений вновь проанализировать этот вопрос на местах.



Кроме того, Муллин заявил, что понадобится дополнительное финансирование на сумму 8,3 млн рублей для обеспечения питания нижнекамских школьников из многодетных семей.

Фото: Максим Платонов

В феврале стало известно, что в нижнекамских школах и лицеях детей из многодетных семей лишили права на бесплатное питание. Родителям заявили, что вернуть право на бесплатное питание можно при условии, что семья попадет в некий реестр через соцслужбу.



Дарья Акимова