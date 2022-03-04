В Татарстане полицейские изъяли поддельную алкогольную продукцию

Фото: Максим Платонов

Полицейские Нижнекамска задержали местного жителя, который перевозил контрафактную алкогольную продукцию. Установлено, что с ноября 2020 по июнь 2021 года поддельный алкоголь ему поставлял житель Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Общий объем изъятого алкоголя с признаками фальсифицированного изготовления составил более 212 литров. Кроме того, во время обыска по месту жительства подозреваемого в Челябинске полицейские изъяли немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 1,1 млн рублей. Она хранилась для дальнейшего сбыта и реализации на территории города.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (производство, закупка, поставка, хранение и продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии), а также по пункту «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции).

Фото: realnoevremya.ru

В начале февраля сообщалось, что 41-летнего жителя Татарстана заподозрили в продаже немаркированного алкоголя. В МВД установили, что обвиняемый приобрел на оптовом рынке города Октябрьский в Башкортостане 450 литров алкоголя без акцизных и федеральных специальных марок. Сумма сделки — 45 тысяч рублей. После этого он реализовал алкоголь гражданину на трассе, возле придорожного кафе.

Максим Кокунин