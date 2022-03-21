В Казани экс-депутата Госсовета РТ судят за аферу с подгузниками

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани начался процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов Фонда соцстраха. В хищении 1,6 млн рублей обвиняют бывшего депутата Госсовета РТ, председателя Татарстанской организации Всероссийского общества инвалидов Рифата Ганибаева, вину он не признает, передает журналист «Реального времени».



Ганибаеву — 64. На суд он пришел сам — за время следствия успел побывать под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий. Сейчас находится под подпиской о невыезде.

По версии обвинения, осенью 2018 года по указке подсудимого сотрудники ООО «Учебно-производственное предприятие Картонажно-полиграфические изделия» (далее УПП КПИ) сфабриковали 305 подложных актов приема-передачи пеленок и подгузников инвалидам и представили их на оплату в регионального отделение ФСС в рамках исполнения двух госконтрактов на общую сумму 75 млн рублей.

В действительности данные средства реабилитации нуждающимся не передавались, подписи от их имени подделаны работниками УПП КПИ, полагают силовики. В октябре-ноябре 2018-го на основании недостоверных актов на счет предприятия были необоснованно перечислены 1 млн 603 тысячи рублей, которыми, по версии СК, Ганибаев распорядился по собственному усмотрению.



В июне 2020-го это дело возбуждалось в отношении Ганибаева и неустановленных лиц по четырем госконтрактам, причем первоначально сотрудники УЭБиПК и Следкома по РТ предполагали, что поддельных актов на поставку памперсов в 16 раз больше — 5 тысяч с лишним.

С обвинением подсудимый не согласен. На следствии он неоднократно заявлял — ответственность за подделку подписей в актах сдачи-приемки ТСР (подгузников) инвалидам должны нести непосредственные виновники из числа сотрудников УПП КПИ.

Статус потерпевшего в этом деле получило отделение Фонда соцстраха по РТ.

