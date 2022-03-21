В Казани полностью автоматизировали управление наружным освещением

В Казани достигнут 100% уровень автоматизации управления наружным освещением. Это позволяет оперативно устранять аварийные ситуации. 40% из 103 тысяч светоточек — современные светодиодные светильники.



На улицах и во дворах Казани в этом году планируют установить более 5,3 тысячи светильников и более 2,6 тысячи опор, сообщили в мэрии города. За прошедший год в столице Татарстана построили 180 км сетей наружного освещения, установили 3,1 тысячи опор и 6 168 светильников.

По республиканской программе «Наш двор» реконструировали системы наружного освещения 223 дворовых территорий города. Сети наружного освещения построили в парке у озера Малое Чайковое, в новом парке ЖК «Салават купере» и в сквере им. Льва Толстого.

По программе капремонта сетей наружного освещения на территории образовательных учреждений установлено 360 светильников и 235 опор. Еще 748 светильников и 546 опор установили на улицах Лесной, Серова, Хлебозаводской, по дороге от улицы Хади Такташа до Центра гребных вида спорта.

В прошлом году на Большом Казанском кольце от ул. Технической до ул. Магистральной установили 285 светильников и 114 опор, на дороге-дублере Горьковского шоссе от ул. Несмелова до федеральной трассы М-7 «Волга» — 499 светильников и 344 опоры. Также смонтировали освещение разворотного узла по Оренбургскому тракту (94 светильника, 29 опор), при реконструкции улиц Гладилова, Карла Маркса, Большой Красной установили 162 светильника и 120 опор.

По программе восстановления уличного освещения в населенных пунктах РТ в поселках Казани смонтировали более 60 км сетей проводом СИП и 1 894 светильника. Новые сети наружного освещения появились в 27 поселках Казани — в Константиновке, Новой Вишневке, Салмачах, Залесном, Привольном и др.

В сфере наружного освещения АО «Казэнерго» эксплуатирует 103 947 светоточек и 3 тысячи км питающих их сетей.

В этом году в Татарстане на автомобильных дорогах общего пользования планируется установить искусственное освещение. Предусмотрено на эти цели в республиканском бюджете свыше 212 миллионов рублей. Предполагается обеспечить освещением участки дорог общей протяженностью почти 36 км.

Маргарита Головатенко