На искусственное освещение автодорог в Татарстане направят свыше 212 миллионов рублей

Свыше 212 миллионов на почти 36 км

В этом году в Татарстане на автомобильных дорогах общего пользования планируется установить искусственное освещение. Предусмотрено на эти цели в республиканском бюджете свыше 212 миллионов рублей. Предполагается обеспечить освещением участки дорог общей протяженностью почти 36 км.

Работы запланированы в Актанышском, Елабужском, Заинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Сармановском и Тукаевском районах Татарстана. В них искусственное освещение установят на участках автомобильных дорог общей протяженностью в 11,25 км.

Так, более 67,3 миллиона рублей потратят на установку искусственного освещения на следующих участках дорог:

Актаныш — Муслюмово км 19+260 — км 19+760, Актаныш — Муслюмово — п. совхоза им. Кирова км 0+000 — км 0+250 и Актаныш — Муслюмово — Чишма — Минярово км 0+000 — км 0+250 в Актанышском районе РТ;

Елабуга — Лекарево — Большие Армалы км 12+260 — км 14+360 в с. Лекарево в Елабужском районе;

Набережные Челны — Заинск — Альметьевск км 11+800 — км 12+200 и Карманово — Керекес км 0+000 — км 0+900 в с. Карманово в Заинском районе;

М-7 «Волга» — Старое Айманово — Октябрь км 15+400 — км 16+000 и Муслюмово — Старое Саитово км 33+010 — 33+410 в Муслюмовском районе;

Нижнекамск — детский оздоровительный лагерь труда и отдыха км 8+770 — км 10+470 в с. Шингальчи в Нижнекамском районе;

Альметьевск — Муслюмово км 48+450 — км 48+900 в Сармановском районе;

Набережные Челны — Водозабор км 2+100 — км 5+800 в Тукаевском районе.



Фото: Максим Платонов (архив)

Еще свыше 70 миллионов рублей из бюджета Татарстана направят на освещение автомобильных дорог в Апастовском, Дрожжановском, Зеленодольском и Кайбицком районах. Общая протяженность участков, на которых планируется провести работы, составит 12,09 км.

За 70 миллионов рублей искусственное освещение установят на следующих участках дорог:

Уланово — Каратун — Большие Кайбицы км 7+670 — км 8+970 в с. Нижний Биябаш в Апастовском районе;

Казань — Ульяновск — Старое Дрожжаное км 12+780 — км 13+280 и Казань — Ульяновск — Старое Дрожжаное — Старое Шаймурзино км 0+000 — км 2+000 в с. Старое Шаймурзино в Дрожжановском районе;

Казань — Йошкар-Ола — Большой Кульбаш — Дубъязы км 0+000 — км 6+030 и Подъезд к Раифскому монастырю км 0+000 — км 0+260 в Зеленодольском районе;

Большие Кайбицы — Камылово км 29+070 — км 31+070 в с. Молькеево в Кайбицком районе.

Почти в 75,2 миллиона рублей обойдется установка искусственного освещения на дорогах в Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском и Ютазинском районах Татарстана. Здесь оно появится на участках общей протяженностью 12,51 км.

Осветить за более чем 75 миллионов рублей намерены следующие участки дорог:



Бугульма — Азнакаево км 40+480 — км 41+440 в Азнакаево;



Бугульма — Азнакаево км 40+480 — км 41+440 в Азнакаево; Альметьевск — Муслюмово км 1+565 — км 4+265 в Альметьевске;

Новое Каширово — Бикасаз км 0+000 — км 3+700 и Нижняя Мактама — Актюбинский км 9+230 — км 9+430 в с. Новое Каширово в Альметьевском районе РТ;

Бавлы — Октябрьский км 11+200 — км 11+600 и подъезд к д. Старые Чути км 0+000 — км 0+100 в Бавлинском районе;

Березовка — Подлесный км 0+000 — км 1+700 в пос. Березовка в Бугульминском районе;

Верхнее Стярле — Каразерик — Уруссу км 41+100 — км 42+100 и Старые Уруссу — Малые Уруссу км 0+350 — км 2+100 в Ютазинском районе.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На перечисленных участках установят опоры освещения со светодиодными уличными светильниками ДКУ 07-100-850-Ш2. Их обычно используются для общего освещения не только улиц и дорог, но и площадей, кварталов и прочих объектов.



Работы необходимо завершить до 31 октября 2022 года. Подрядчика, который бы установил искусственное освещение на дорогах Татарстана, ищет ГКУ «Главтатдортранс».



826 светильников на шесть районов

Также в 2022 году планируется восстановить уличное освещение в населенных пунктах Татарстана. На эти цели предусмотрели более 18 миллионов рублей, которые выделят из республиканского бюджета.

Уличное освещение восстановят в шести районах Татарстана — в Азнакаевском, Актанышском, Бавлинском, Муслюмовском, Сармановском и Ютазинском. В них установят 826 светильников и 10 570,4 км самонесущих изолированных проводов.

Наибольшее число светильников планируется установить в населенных пунктах Азнакаевского района — 201, наименьшее — в Бавлинском районе, всего 66. В Актанышском районе в этом году появится 185 новых светильников, в Муслюмовском — 129, в Сармановском — 127, а в Ютазинском — 118.

Все работы подрядчик должен завершить до 1 октября 2022 года. При этом заказчик, Главное управление инженерных сетей РТ, допускает, что уличное освещение можно восстановить раньше этого срока. Кто займется работами, пока неизвестно. На сегодняшний день еще ведется поиск подрядчика .

Татьяна Демина