В Казани в воскресенье задержали 16 пьяных водителей

В Казани в воскресенье, 20 марта, задержали 16 водителей в пьяном состоянии. У еще восьми водителей не было прав, сообщили в ГИБДД города.

Всего за вчерашний день произошло 143 ДТП, пять из которых с пострадавшими. Так, в Казани дважды наехали на пешеходов, случилось три столкновения транспорта.

В отделы полиции доставили четырех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.



Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана в субботу произошло 161 ДТП, в двух из них есть пострадавшие. В нетрезвом виде транспортом управляли 13 водителей.

Маргарита Головатенко