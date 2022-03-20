За сутки в Казани произошло более 160 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в столице Татарстана произошло 161 ДТП, в двух из них есть пострадавшие. Так, случились столкновение и падение пассажира в автобусе. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Также у трех человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили трех горожан.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в Тукаевском районе республики на дороге Набережные Челны — Сарманово вблизи деревни Янга Буляк столкнулись два автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще троих, в том числе двух несовершеннолетних, госпитализировали.

Диана Жиленкова