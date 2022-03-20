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Белоруссия не будет переходить на российский рубль, заявили в Минфине республики

22:20, 20.03.2022
Белоруссия не будет переходить на российский рубль, заявили в Минфине республики
Фото: commons.wikimedia.org

Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

— Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств, — передает «РИА Новости» его слова.

Ранее он сообщил, что республика получит отсрочку по отдельным платежам по российским госкредитам на 5-6 лет.

Фото: t.me/soyuz_by

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере. В экономическом плане государства практически неразделимы. Поэтому разрыв кооперационных связей обернется катастрофой в экономике.

На этой неделе стало известно, что Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы.

Татьяна Леухина
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