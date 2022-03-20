В Казани прошли соревнования по лыжным гонкам

В Казани завершился зимний лыжный сезон. На стадионе «Локомотив» в поселке Юдино состоялись сразу два крупных соревнования по лыжным гонкам.

На 47-м Казанском юношеском лыжном марафоне приняли участие 750 спортсменов — воспитанники детских спортивных школ и юные любители лыжных гонок из Татарстана.

Соревнования проходили на четырех дистанциях. Лыжники 2010 года рождения и младше преодолели трассу 5 км, а ребята постарше пробовали свои силы на дистанциях 10, 20 и 30 км.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди девушек на дистанции 20 км свободным стилем победу одержала казанская спортсменка Дарья Горшенина, среди юношей эту дистанцию быстрее всех преодолел Антон Соловьев из Марий Эл. 30 км бежали юноши 2004—2005 года рождения. Победителем стал Амир Сунгатуллин из Казани.

Заключительным событием зимнего лыжного сезона стал кубок мэра Казани по лыжным гонкам Top Sprint. В соревнованиях приняли участие 350 человек — 200 мужчин и 150 женщин. Обладателем кубка среди женщин стала Анастасия Доценко из Зеленодольска, серебро у Анастасии Утягановой из Заинска, бронза у казанской лыжницы Дианы Федюшиной, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Недавно на стадионе «Локомотив» прошел традиционный лыжный марафон. Участие приняли 500 спортсменов из 30 регионов. Для спортсменов подготовили три разные дистанции — 5, 25 и 50 км.