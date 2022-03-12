Казанский марафон — 2022: любители спорта вышли на лыжню

12:22, 12.03.2022 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

500 спортсменов из 30 регионов собрались на казанском стадионе «Локомотив» в казанском поселке Юдино. Там состоялся традиционный лыжный марафон. Участники, среди которых и любители, и профессионалы, могли выбрать три разные дистанции - 5, 25 и 50 километров. Победители и призеры марафона разделят между собой призовые 500 тыс. рублей.


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