Казанский марафон — 2022: любители спорта вышли на лыжню

500 спортсменов из 30 регионов собрались на казанском стадионе «Локомотив» в казанском поселке Юдино. Там состоялся традиционный лыжный марафон. Участники, среди которых и любители, и профессионалы, могли выбрать три разные дистанции - 5, 25 и 50 километров. Победители и призеры марафона разделят между собой призовые 500 тыс. рублей.
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