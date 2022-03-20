Чемпион Евролиги Иван Лазарев перешел в УНИКС

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев подписал соглашение с казанским УНИКСом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

— Я тепло отношусь к столице Татарстана, где у меня много друзей и знакомых. Благодарю тренерский штаб и руководство клуба за доверие. Надеюсь, вместе мы добьемся максимального результата, — приводит слова Лазарева пресс-служба казанского клуба.

Ранее спортсмен играл за «Динамо» (Москва), «Триумф» (Люберцы), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Руны» (Москва), БК «Рязань» и «Парму» (Пермский край).

В минувший понедельник УНИКС обыграл «Нижний Новгород». Матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 50:65 в пользу казанцев.

Татьяна Леухина