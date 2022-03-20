Глава МИД Турции считает, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам

Фото: wikipedia.org / Υπουργείο Εξωτερικών

У Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей, — приводит «РИА Новости» его слова.

Чавушоглу напомнил о желании Турции провести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией.

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Президент России Владимир Путин называл условия, при которых возможно скорейшее урегулирование ситуации на Украине: при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности; при признании российского суверенитета над Крымом; с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

На этой неделе Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе него турецкий лидер подтвердил готовность принять глав РФ и Украины в Анкаре или Стамбуле.



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем.



Татьяна Леухина