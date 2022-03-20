Новости общества

21:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава МИД Турции считает, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам

18:20, 20.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава МИД Турции считает, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам
Фото: wikipedia.org / Υπουργείο Εξωτερικών

У Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей, — приводит «РИА Новости» его слова.

Чавушоглу напомнил о желании Турции провести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией.

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин называл условия, при которых возможно скорейшее урегулирование ситуации на Украине: при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности; при признании российского суверенитета над Крымом; с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

На этой неделе Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе него турецкий лидер подтвердил готовность принять глав РФ и Украины в Анкаре или Стамбуле.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем.

    Татьяна Леухина
    ОбществоВласть

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также