Центробанк Багамских островов обнаружил российские активы на $3 млрд

В финансовых учреждениях Багамских островов находятся порядка $3 млрд российских активов. Такие данные приводит Центральный банк страны.

По данным регулятора, в секторе находилось около $420 млн в виде депозитов и $2,5 млрд в депозитарных или трастовых активах.

— Информация, раскрытая сегодня, является сводной по международному банковскому и трастовому сектору, а не конкретным активам, находящимся под санкциями, — цитирует заявление Центробанка ТАСС.

На прошлой неделе Центробанк Содружества Багамских Островов запретил проведение операций с российскими компаниями и организациями, в отношении которых ввели санкции США и ряд других стран Запада в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на организации, владеющие лицензией или разрешением на работу на территории страны.

Диана Жиленкова