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Житель Казани вызвал скорую и сообщил, что жена пытается застрелить его

14:33, 20.03.2022 2
Житель Казани вызвал скорую и сообщил, что жена пытается застрелить его
Фото: realnoevremya.ru

Житель Казани позвонил в скорую помощь и сообщил, что жена выстрелила ему в голову из пистолета. Медики и полиция незамедлительно выехали на вызов.

Травмы заявителя оказались несерьезными: на его лбу была царапина. Полицейским он пояснил, что супруга стреляла в него из пистолета несколько раз, целясь исключительно в голову, но он каждый раз успевал уворачиваться.

Медики оказали мужчине помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. Однако сотрудникам полиции еще предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, сообщает «Татарстан 24».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что 32-летнего жителя Казани обвинили в похищении бывшей девушки, вымогательстве и угрозе убийством. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:49
    Какие страсти.
    Женщины совсем голову потеряли от вседозволенности безнаказанности.
    И отсутствия воспитания и культуры.
    Впрочем, как и мужики.
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  • Анонимно 15:30
    Интересно, почему в скорую, а не в полицию
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