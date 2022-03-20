Житель Казани вызвал скорую и сообщил, что жена пытается застрелить его

Житель Казани позвонил в скорую помощь и сообщил, что жена выстрелила ему в голову из пистолета. Медики и полиция незамедлительно выехали на вызов.



Травмы заявителя оказались несерьезными: на его лбу была царапина. Полицейским он пояснил, что супруга стреляла в него из пистолета несколько раз, целясь исключительно в голову, но он каждый раз успевал уворачиваться.

Медики оказали мужчине помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. Однако сотрудникам полиции еще предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, сообщает «Татарстан 24».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что 32-летнего жителя Казани обвинили в похищении бывшей девушки, вымогательстве и угрозе убийством. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Маргарита Головатенко