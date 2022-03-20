Дом для медработников в Тукаевском районе Татарстана планируют сдать осенью этого года

Фото: Максим Платонов (архив)

В деревне Малая Шильна Тукаевского района Татарстана при поддержке Государственного жилищного фонда РТ строится дом для врачей и молодых специалистов центральной районной больницы. Он рассчитан на 24 квартиры.

В общей сложности на возведение здания предусмотрели более 40 млн рублей. Строительные работы стартовали в ноябре прошлого года, сейчас возводится второй этаж (всего их будет четыре). Завершить работы планируют осенью этого года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также предполагается благоустройство двора, где установят детскую площадку и разместят цветники, сообщают «Челнинские известия».



В январе стало известно, что в текущем году в республике планируют построить 2,75 млн «квадратов» жилья. Кроме того, жилье должны получить 697 семей, в том числе 40 многодетных, 50 молодых семей, а также дети-сироты.

Диана Жиленкова