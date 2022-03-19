Минобороны: в Россию эвакуировали почти 16,4 тысячи человек из ДНР, ЛНР и Украины

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Россию эвакуировали из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР за сутки почти 16,4 тысячи человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Россия открыла 10 гуманитарных коридоров, Украина предложила еще 11. По данным Минобороны, националисты готовят химатаки в ряде областей Украины на случай входа войск РФ. Они удерживают в городах почти 7 тысяч иностранцев из 19 стран, пишет ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Сегодня вечером военное ведомство предупредило, что нацбатальон «Азов» (против него в РФ возбуждено уголовное дело) планирует теракты во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран. Цель провокации — давление на страны НАТО для введения над Украиной бесполетной зоны.



В пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 42 992 граждан. Местным жителям передали 134 тонны медикаментов и предметов первой необходимости, а также продовольствия, включая детское питание.

Татьяна Леухина