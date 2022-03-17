За сутки из Мариуполя эвакуировали почти 43 тысячи человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 42 992 граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, местным жителям также передали 134 тонны медикаментов и предметов первой необходимости, а также продовольствия, включая детское питание.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мизинцев отметил, что продолжается выполнение комплекса мероприятий по эвакуации украинцев и иностранных граждан в безопасные районы, а также по восстановлению мирной жизни на освобожденных от националистов территориях, передает «РИА Новости».

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Харьковом обстреляли автобусную колонну с беженцами, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России. В результате обстрела погибли несколько человек.



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Диана Жиленкова