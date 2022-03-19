Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации боевиками «Азова» во Львове

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Сдавшийся офицер СБУ по Донецкой и Луганской областям сообщил о планируемых нацбатальоном «Азов» (против них в РФ возбуждено уголовное дело) терактах во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Цель провокации — давление на страны НАТО для введения над Украиной бесполетной зоны.

За день вооруженные силы РФ поразили 59 военных объектов Украины. Группировка ДНР взяла под контроль населенный пункт Тарамчук.

Подразделения российских вооруженных сил прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинулись на 5 км. Также сегодня беспилотник ВС РФ уничтожил радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300 ВСУ под Киевом, средства ПВО сбили в воздухе 5 беспилотников Украины, сообщается в telegram-канале военного ведомства.

Ранее днем Минобороны России опубликовало видео уничтожения высокоточным ракетным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВС Украины на американских военных машинах.



Татьяна Леухина