«Синтез» стал чемпионом России, обыграв «Спартак-Волгоград»
Казанский «Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград» со счетом 12:8 (3:2, 4:2, 4:1, 1:3). Матч чемпионата России по водному поло проходил сегодня в столице Татарстана.
Действующий чемпион России «Синтез» выиграл чемпионат страны в третий раз подряд.
Голы в составе казанцев забросили: Игорь Бычков (3), Николай Лазарев (2), Адель Латыпов (3), Роман Шепелев (2), Даниил Пронин (1), Алексей Рожов-Аленичев (1).
Вчера «Синтез» обыграл питерскую «Балтику» со счетом 16:5. О том, как это было — в репортаже «Реального времени».СпортВодные виды спорта Татарстан
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