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За сутки в Татарстане подтвердили 433 заражения коронавирусом

11:11, 19.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердили 433 заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 433 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 133 690 жителей республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки госпитализировали 96 заболевших. В общей сложности выздоровели 119 039 человек, в том числе 2 474 — за минувшие сутки. От коронавируса скончались еще шесть человек. Всего инфекция унесла жизни 1 810 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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