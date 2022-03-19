За сутки в Татарстане подтвердили 433 заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 433 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 133 690 жителей республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки госпитализировали 96 заболевших. В общей сложности выздоровели 119 039 человек, в том числе 2 474 — за минувшие сутки. От коронавируса скончались еще шесть человек. Всего инфекция унесла жизни 1 810 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова