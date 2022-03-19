В 2021 году инспекторы Прикамского управления Минэкологии РТ выписали штрафы на 11,2 млн рублей

По итогам 2021 года сотрудники Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выполнили 811 проверок и выявили 974 факта нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности составлено 847 административных протоколов, сумма штрафов превысила 11,2 млн рублей. Кроме того, в адрес нарушителей направили претензии и иски о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде. Тем самым инспекторы взыскали еще 38 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Минэкологии РТ, в правоохранительные органы было направлено 10 материалов. По восьми из них возбуждены уголовные дела.

Накануне в ведомстве рассказали, что в челнинском микрорайоне Замелекесье с грузового автомобиля КАМАЗ неизвестные сливали неопределенную жидкость с резким химическим запахом. Для определения собственника транспортного средства направлен запрос в ГИБДД.

Диана Жиленкова