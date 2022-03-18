«Челси» встретится с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. По ее результатам английский «Челси» встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов по футболу с мадридским «Реалом». Об этом сообщает «РИА Новости».

Победитель из пары «Челси» — «Реал» встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Атлетико». В других матчах сыграют:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания),

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Ливерпуль» (Англия),

«Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Мюнхен, Германия).

Напоминаем, финал турнира должен был пройти в Санкт-Петербурге (28 мая), но был перенесен Европейским союзом футбольных ассоциаций (UEFA) в Париж.

Фото: pixabay.com

28 февраля Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская сборная должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.

Максим Кокунин