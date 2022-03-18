В Минэкономики Татарстана рассказали, как работают кредитные каникулы — видео

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В Минэкономики Татарстана рассказали, как работают кредитные каникулы. Например, если вы являетесь физическим лицом, то заем не должен превышать 300 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей установлен лимит в 350 тысяч, а для автокредита — 700 тысяч.

Для подачи заявки на кредитные каникулы действующий договор должен быть заключен до 1 марта текущего года. Срок подачи заявок — 30 сентября 2022 года.

На кредитные каникулы могут рассчитывать те, чьи доходы снизились на треть. Что касается малого и среднего бизнеса, то отсрочку получают отрасли, которые включены в перечень пострадавших. Кредитные каникулы — это не отмена выплат, а их перенос, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Так, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в этом году и др.

Диана Жиленкова