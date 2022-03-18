В Казани пройдут соревнования по лыжным гонкам

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана состоятся соревнования на Кубок мэра по лыжным гонкам Top Sprint. Спортивное мероприятие пройдет 20 марта на стадионе «Локомотив», сообщает мэрия города.

Принять участие могут как опытные, так и начинающие спортсмены в возрасте от 17 лет. Жителям города необходимо будет преодолеть дистанцию в 1,8 км свободным стилем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Призовой фонд соревнований превышает 200 тысяч рублей. Отмечается, что лыжные гонки завершат в городе зимний спортивный сезон.

Недавно на стадионе «Локомотив» прошел традиционный лыжный марафон. Участие приняли 500 спортсменов из 30 регионов. Для спортсменов подготовили три разные дистанции — 5, 25 и 50 км.

Диана Жиленкова