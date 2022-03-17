В России предлагают ввести государственную монополию на сахар

ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект о государственной монополии на производство и оборот сахара, сообщает РИА «Новости». Авторы документа — депутаты Алексей Диденко, Ярослав Нилов, сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева.

Госмонополию на производство и оборот сахар предлагают ввести с 1 июня 2022 года.

В четверг замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов отмечал, что запасов сахара в стране предостаточно, нет дефицита и ведомство уже фиксирует сокращение спроса на этот продукт. ФАС указывала, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, «который подогревается недобросовестными организациями».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани поставки сахарного песка из распределительных центров «Магнит» в розничные сети осуществляются один раз в два дня. «Привозят минимальные партии — по 20—30 кг», сообщили «Реальному времени» директора магазинов.

В начале недели президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что сахар на складах есть. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — отметил он.

Луиза Игнатьева