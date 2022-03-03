Пентагон: Россия не стягивает никакие дополнительные войска для операции на Украине

РФ не стягивает никакие дополнительные войска для привлечения к военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Мы не видели никаких свидетельств того, что (президент РФ Владимир — прим. ред.) Путин ощущает необходимость ввести дополнительное подкрепление из других районов страны, — передает ТАСС его слова.

Также он добавил, что США не видят признаков того, что военные Белоруссии готовятся принять участие в операции.

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Кроме того, США отменяют запланированный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutemen III. Так американская сторона хочет показать, что не повышает готовность ядерных сил.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США готовы к дипломатии по ситуации на Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры. Он подчеркнул, что Америка не повышает уровень готовности своих стратегических сил.



Татьяна Леухина