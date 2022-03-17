Нападающий «Рубина» Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча Тинькофф РПЛ после удаления в игре с «Ростовом». Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Во время игры он получил красную карточку за грубое нарушение правил по отношению к полузащитнику «Ростова» Хорену Байрамяну. Лисакович пропустит матчи против ЦСКА (20 марта) и «Химок» (1 апреля).

Фото: rubin-kazan.ru

После матча с «Ростовом» казанский футбольный клуб обратился в экспертно-судебную комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить некоторые судейские решения на нем. В частности, речь идет об эпизоде с неназначенным пенальти за игру рукой на одиннадцатой минуте. Помимо этого, «Рубин» просит оценить качество работы судьи Виталия Мешкова и судейской бригады на матче.

Максим Кокунин