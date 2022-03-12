Ночью в воскресенье в Татарстане похолодает до -27 градусов
В Татарстане вновь ночью прогнозируется сильное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром 13 марта на территории Татарстана местами ожидается понижение температуры воздуха до -25... -27˚.
Днем местами ожидается небольшой снег и до -5... -10 градусов. По прогнозу Гидрометцентра РТ, несколько потеплеет в начале следующей недели. Пройдет небольшой снег, ночью температуры воздуха опустятся до -9... -14°, днем — до -1... -6°. На этой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какая погода ждет татарстанцев.
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