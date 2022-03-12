Новости общества

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью в воскресенье в Татарстане похолодает до -27 градусов

14:15, 12.03.2022 1
Ночью в воскресенье в Татарстане похолодает до -27 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане вновь ночью прогнозируется сильное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром 13 марта на территории Татарстана местами ожидается понижение температуры воздуха до -25... -27˚.

Фото: realnoevremyaru.ru (архив)

Днем местами ожидается небольшой снег и до -5... -10 градусов. По прогнозу Гидрометцентра РТ, несколько потеплеет в начале следующей недели. Пройдет небольшой снег, ночью температуры воздуха опустятся до -9... -14°, днем — до -1... -6°. На этой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какая погода ждет татарстанцев.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:13
    Дубак однако крепчает
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также