Правительство России выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости — это мало или много?

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на поддержку занятости в стране около 40 миллиардов рублей.

Из выделенных средств большую часть, а это больше 25,5 млрд рублей, направят на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового места. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

Более 7 миллиардов рублей пойдут на реализацию региональных программ занятости. При желании 125 тысяч сотрудников промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано.

Еще почти шесть миллиардов рублей предусмотрено на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания около 100 тысяч человек получат востребованные навыки, 75 тысяч — смогут открыть свое дело или зарегистрироваться как самозанятые.

40 миллиардов рублей — это:

$370,1 миллиона, или €336,8 миллиона, — по курсу ЦБ.

В 3,7 раза меньше, чем выделили на такие же цели в апреле 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, — тогда Кабмин выделил 150 млрд рублей на поддержку занятости.

На 26 миллиардов рублей больше, чем выделило правительство на поддержку малого бизнеса в этом году — на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям уйдут 14 миллиардов рублей.

На 15 миллиардов рублей больше, чем выделил Кабмин на поддержку системы здравоохранения летом 2021 года — 25 миллиардов рублей.

Такую же сумму дополнительно выделит правительство в поддержку предприятий — средства будут предоставлены для пополнения их оборотного капитала.

Примерно по 12 500 рублей на каждого официального безработного в России до обострения кризиса — в стране на январь 2022 года их насчитывалось 3,2 миллиона человек.

На 60 миллиардов меньше, чем выделят на поддержку строительной отрасли — 100 миллиардов рублей.

В 6,25 раза меньше, чем направят на докапитализацию РЖД — 250 миллиардов рублей.

Дарья Акимова